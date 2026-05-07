В Президентском полку объяснили интерес к близнецам при отборе

Командир роты Президентского полка Андрей Ушанов рассказал, что самым сложным при отборе военнослужащих остается подбор кандидатов по антропометрическим данным и внешнему сходству.

«Самое сложное - подобрать человека по антропометрии, чтобы они были схожи как по росту, плечевой пояс, схожие черты лица, поэтому, если в полк приходят близнецы, мы стараемся отобрать их в нашу роту», - отметил Ушанов.

Военнослужащие Президентского полка несут службу у Поста №1 у Могилы Неизвестного Солдата. Для участия в церемониях кандидаты проходят жесткий отбор: рост должен быть не ниже 185 сантиметров, также учитываются осанка, физическая подготовка и строевая выучка.

Как рассказали в полку, за безупречной синхронностью движений стоят месяцы тренировок. Даже в плохую погоду караул продолжает службу, а любые действия, включая поправку формы, выполняются строго по установленному сигналу.

«Внутри все замирает. Ты идешь, ты чувствуешь только шаг и побив карабина, больше тебя не волнует ничего. А когда ты стоишь, ты вспоминаешь о том, как твои деды защищали землю, города, чтобы ты жил и дышал», - поделился военнослужащий роты специального караула Президентского полка СКМК ФСО России Михаил Булгаков.

В этом году Президентский полк отмечает 90-летие. Подразделение ведет историю с 1936 года. Во время Великой Отечественной войны военнослужащие полка участвовали в обороне Кремля от авианалетов, а также выполняли боевые задачи как снайперы.

Кроме пеших церемоний, в Президентском полку действует кавалерийский почетный эскорт. Во время выступлений всадники исполняют элементы высшей школы верховой езды - «конную карусель», «восьмерки» и «мельницы». Лошадей для эскорта также подбирают индивидуально под каждого наездника.

