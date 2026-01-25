Новобранцы Президентского полка торжественно принесли присягу в Кремле

В четверг 29 января на Соборной площади в Москве прошла церемония принесения присяги новобранцами Президентского полка. Даже разыгравшаяся в столице непогода не помешала новобранцам из 42 регионов России поклясться мужественно защищать свободу и независимость своей страны и ее народа.

Юноши, призванные осенью прошлого года, стали полноправными бойцами элитной воинской части, в обязанности которой входит охрана официальной резиденции президента Российской Федерации - Московского Кремля. На торжественной церемонии выступил командир Президентского полка генерал-майор Михаил Сурайкин, который объяснил новобранцам, что быть верным и надежным защитником своей Родины - это главный смысл воинской службы.

«Вы начинаете службу в условиях сложной и напряженной военно-политической обстановки в мире. Наша страна сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Происходящие события возлагают на вас и весь личный состав полка повышенную ответственность за выполнение поставленных задач», - отметил командир.

Однако даже несмотря на это, он выразил уверенность в том, что молодое поколение бойцов с честью и качественно выполнить все стоящие перед ними задачи и станут достойными продолжателями славных традиций.

В завершение церемонии, юноши торжественным маршем прошли по Соборной площади. Отмечается, что ряды полка пополнило сразу несколько пар близнецов, так как специфика службы в подразделении связана с использованием парных постов.

Ранее в Новосибирском и Барнаульском ракетных соединениях состоялись торжественные церемонии присяги новобранцев Ракетных войск стратегического назначения. Молодые ракетчики, в присутствии своих командиров, ветеранов боевых действий и, конечно же, родных и близких, произнесли клятву на верность Родине.