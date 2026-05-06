Танки Т-80БВМ разрушили укрепления ВСУ в Запорожской области

Находившаяся в опорных пунктах живая сила ВСУ ликвидирована, оборонительные порядки противника на данном участке существенно ослаблены.
06-05-2026 18:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Позиции противника выявили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки. Сообщается, что украинские подразделения оборудовали замаскированные укрепления и долговременные огневые точки в лесополосах.

После передачи координат танковые экипажи выдвинулись на огневой рубеж и нанесли удары осколочно-фугасными снарядами по выявленным целям. Корректировку огня и контроль поражения вели расчеты беспилотной авиации в режиме реального времени.

В результате удара укрепления и фортификационные сооружения были разрушены, а находившаяся на позициях живая сила противника уничтожена. Оборона ВСУ на этом участке существенно ослабла.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Т-80БВМ #запорожская область
