Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Позиции противника выявили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки. Сообщается, что украинские подразделения оборудовали замаскированные укрепления и долговременные огневые точки в лесополосах.
После передачи координат танковые экипажи выдвинулись на огневой рубеж и нанесли удары осколочно-фугасными снарядами по выявленным целям. Корректировку огня и контроль поражения вели расчеты беспилотной авиации в режиме реального времени.
В результате удара укрепления и фортификационные сооружения были разрушены, а находившаяся на позициях живая сила противника уничтожена. Оборона ВСУ на этом участке существенно ослабла.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
