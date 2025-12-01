МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сафонов отбил четыре пенальти в финале турнира ФИФА и вошел в историю

Россиянин завоевал шестой трофей в карьере.
Константин Денисов 18-12-2025 00:09
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Катаре завершился финальный матч за Межконтинентальный кубок по футболу между победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго».

Основное время встречи закончилось вничью 1:1. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой российский голкипер парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд и добыл кубок своей команде.

Тем самым, Сафонов вошел в историю мирового футбола - еще ни одному вратарю за 121 год существования официальных турниров под эгидой ФИФА не удавалось провести такую серию 11-метровых.

Кроме того, Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который завоевал Межконтинентальный кубок. Этот трофей стал для него шестым в карьере и в составе «ПСЖ».

