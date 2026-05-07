Массовое ДТП произошло в Смоленской области на трассе М-1

ДТП с участием пяти грузовых и одного легкового автомобилей произошло на трассе М-1 в Смоленской области, сообщило региональное управление МЧС.

«На месте ДТП пожарную безопасность обеспечивали два сотрудника МЧС России и одна единица техники», - отметили в ведомстве.

Медицинская помощь понадобилась мужчине и женщине. Причины массовой аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

