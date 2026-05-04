Семеро человек пострадали в результате ДТП с КамАЗом на МКАД

Массовое ДТП с участием грузовика КамАЗ и не менее 13 легковых автомобилей произошло на МКАД. Как сообщает в своем официальном Telegram-канале Департамент здравоохранения Москвы, в результате аварии пострадали не менее семи человек, включая двоих детей.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на внутренней стороне 41-го километра. Предварительно, у самосвала могли отказать тормоза, вследствие чего он и протаранил стоящие в потоке машины.

Четверо из семи пострадавших были госпитализированы в столичные больницы - их состояние оценивается как нетяжелое. Остальным потерпевшим оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. Сейчас в районе ДТП работают экстренные службы.

Ранее четверо детей погибли в ДТП под Екатеринбургом. Водитель автомобиля Renault, ехавший на высокой скорости во время дождя, не справился с управлением, из-за чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой. Renault откинуло на грузовой автомобиль с полуприцепом, а затем на еще одну легковую машину, в результате чего он загорелся.