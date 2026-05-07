В Париже задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Парижская полиция задержала 127 человек за участие в беспорядках после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией».

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в ходе неправомерных действий в столице страны пострадали 11 человек.

«Итог - 127 задержанных в парижской агломерации, из них 107 - в Париже, а также 11 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии», - приводит его слова телеканал Cnews.

Кроме того, 23 сотрудника правоохранительных органов получили легкие ранения. Глава МВД осудил действия фанатов и пообещал жестко пресекать их в будущем.

Напомним, «ПСЖ» и «Бавария» сыграли в Мюнхене вничью 1:1. За счет победы в первом матче (5:4) парижане второй раз подряд вышли в финал турнира. Российский голкипер Матвей Сафонов отыграл все 90 минут, пропустив один мяч лишь в добавленное время.