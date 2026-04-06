Росстат назвал регионы с самой высокой средней зарплатой в январе

Лидером по уровню оплаты труда оказалась Чукотка.
Дарья Неяскина 06-04-2026 07:48
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, а также Москва, Камчатский край и Чукотка продемонстрировали впечатляющие зарплаты, превышающие 150 тысяч рублей, в январе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации Росстата, лидером по уровню оплаты труда оказалась Чукотка, где средняя зарплата достигла 223 тысяч рублей. Москва также занимает высокие позиции с показателем в 187,6 тысячи рублей.

Среди других регионов, показавших высокие результаты из списка: Магаданская область - 176,7 тысячи рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - 171,5 тысячи рублей, Сахалинская область - 162 тысячи рублей и Ненецкий автономный округ - 158 тысяч рублей. Закрывает список со средней зарплатой в 153 893 рубля Камчатский край.

Ранее Центральный банк рассказал, что к концу 2026 года инфляция снизится до 4-5%. Помимо этого, россиян ожидают приятные новости - обещано снижение процентных ставок по кредитам и улучшение условий для предпринимательства.

#в стране и мире #Чукотка #Зарплаты #Росстат #Ямало-Ненецкий автономный округ
