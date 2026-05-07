ФСБ: житель Ярославля шпионил за российскими бойцами в интересах Киева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля, который шпионил за российскими военнослужащими в интересах спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Подозреваемый самостоятельно связался с украинскими спецслужбами. По заданию куратора он передавал сведения о бойцах, участвующих в специальной военной операции. Кировский суд Ярославля арестовал подозреваемого. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании пяти агентов Киева и двух пропагандистов, оправдывающих террористические атаки ВСУ по территории России.