ФСБ задержала россиян, оправдывавших атаки киевского режима

Сотрудники ФСБ провели серию задержаний в нескольких регионах России. Была пресечена деятельность пяти пособников и двух пропагандистов киевского режима, которые оправдывали террористические атаки по территории России.

В городах Ижевск, Барнаул, Благовещенск и Астрахань задержали пятерых агентов Киева, включая иностранца. Они собирали информацию об объектах ВПК, транспорта, а также военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Сведения планировалось использовать для организации диверсий и терактов на территории России.

Еще двух человек задержали за публичное оправдание ударов украинских БПЛА и ракет по гражданским объектам, а также за призывы к терактам.

Фигурантам предъявлены обвинения в том числе в подготовке к терактам и оправдании террористической деятельности.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Курска по подозрению в государственной измене. Он фотографировал военные и гражданские объекты в городе и отправлял их куратору на Украине. К совершению преступлений он привлек не менее четырех знакомых.