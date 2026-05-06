В Ростове-на-Дону торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Ростове-на-Дону двое ветерана Великой Отечественной войны принимали поздравления с наступающим Днем Победы. Оба попали на фронт в 1943 году, освобождали Украину от захватчиков и до сих пор не теряют жизнерадостности и силы духа.

В 99 лет Иван Калиниченко выглядит моложе своих лет и упрямо отказывается пользоваться тростью. Семнадцатилетним мальчишкой он ушел в 1943 году на фронт. Его подразделение зачищало Украину от банд бандеровцев. Долгожданную победу встретил в Львове.

«Самое главное - День Победы. Это осталось на всю жизнь. Мы не могли выйти потом с парада. Его прошли, и все. А тут масса народу со всех улиц», - рассказал Калиниченко.

Стреляли из окон от радости. Командир роты даже отругал за разбитую черепицу соседнего здания. Но это был их день.

«Услышали стрельбу. Думали, бендеровцы действительно начали войну. Все быстро к оружию, а тут - конец войне», - вспомнил ветеран.

У каждого дома целый праздник. Как и положено - с прохождением парадных расчетов. В колонны выстроились студенты училищ и почетный караул Южного военного округа, чтобы поприветствовать героя.

Иван Дьяков тоже был готов принимать поздравления. Его призвали в ряды Красной армии в 1943 году. Получил распределение в 140-й стрелковый полк 3-го Украинского фронта. Воевал не долго - ранили в плечо, когда форсировали реку Северский Донец в самом начале Изюм-Барвенковской наступательной операции.

«Мы пошли дальше в наступление, и там дальше я получил ранение. И раненый я уже вернулся назад с поля боя уже», - вспомнил Дьяков.

После ранения долго лечился и восстанавливался. Дьяков вспомнил, что в послевоенное время работал шахтером и шофером. На здоровье не жалуется, хотя в сентябре ему исполнится 102 года.

В праздник «Великой Победы» без внимания не оставляют ни одного ветерана. Каждый год у их домов песни, танцы, поздравления и благодарность за нашу жизнь.