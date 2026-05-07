Обама: США не смогли бы скрыть тайну существования инопланетян

Американские власти, ввиду того, что не умеют хранить тайны, не смогли бы скрыть факт существования внеземной формы жизни. Такое заявление сделал бывший президент США Барак Обама.

«Если бы существовали инопланетяне... под контролем правительства США... уверяю вас: какой-нибудь тип, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев и отправил бы его своей девушке», - сказал он в эфире телеканала CBS News.

По его словам, американские власти «ужасно» хранят секреты. Как отмечает телеканал, Обама ранее признавался, что верит в существование внеземных форм жизни. Он также подчеркнул, что в период своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с ними.

Ранее газета Daily Mail сообщила об уничтожении крупнейшего в США архива, содержащего 3,8 млн рассекреченных документов об НЛО.