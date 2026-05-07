МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обама: США не смогли бы скрыть тайну существования инопланетян

По словам экс-президента США, власти страны ужасно хранят секреты.
Глеб Владовский 07-05-2026 00:04
© Фото: Danita Delimont, Globallookpress

Американские власти, ввиду того, что не умеют хранить тайны, не смогли бы скрыть факт существования внеземной формы жизни. Такое заявление сделал бывший президент США Барак Обама.

«Если бы существовали инопланетяне... под контролем правительства США... уверяю вас: какой-нибудь тип, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев и отправил бы его своей девушке», - сказал он в эфире телеканала CBS News.

По его словам, американские власти «ужасно» хранят секреты. Как отмечает телеканал, Обама ранее признавался, что верит в существование внеземных форм жизни. Он также подчеркнул, что в период своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с ними.

Ранее газета Daily Mail сообщила об уничтожении крупнейшего в США архива, содержащего 3,8 млн рассекреченных документов об НЛО.

#в стране и мире #сша #Барак Обама #тайна #инопланетяне
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 