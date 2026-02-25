Daily Mail: в США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО

В США неизвестные уничтожили крупнейший архив, содержащий 3,8 млн рассекреченных документов об НЛО. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Уточняется, что 20 февраля злоумышленники уничтожили данные, хранившиеся на главном сервере сайта The Black Vault. Были удалены сотни гигабайт файлов.

Как сообщает издание, отвечавший за хранилище ученый-уфолог Джон Гриневальд-младший около 30 лет собирал данные о всевозможных использованиях внеземных технологий. Архив также хранил отчеты военных баз, показания свидетелей, а также директивы ЦРУ 1940-50х годов, ставшие доступными без освещения в СМИ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что поручит шефу Пентагона Питу Хегсету рассекретить информацию об инопланетянах.