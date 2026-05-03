Эксперт предупредила о двух способах обмана мошенниками через домовые чаты

Мошенники в основном используют два способа обмана жильцов в домовых чатах. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Хрипунова.

Первым способом, по ее словам, является добавление злоумышленника в существующий чат. Там он выдает себя за соседа, пользуясь тем, что далеко не все знакомы лично, и предлагает что-то купить.

«Жертва доверяет таким предложениям, оценивая автора сообщения как соседа. Однако после перечисления денег товар или услуга не передаются покупателю. Зачастую мошенники даже не утруждают себя выходом из чата», - рассказала эксперт.

Она посоветовала перед тем, как совершить финансовую операцию, собрать максимальное количество информации о «соседе», в том числе включая личные расспросы. Этот вид мошенничества характерен в основном для иностранных мессенджеров.

Вторым способом является создание мошенниками фейкового домового чата и добавление туда жильцов без их согласия. В таком случае злоумышленники, как правило, занимаются сбором личных данных с целью их дальнейшего использования.

Хрипунова напомнила о том, что государство обязало все управляющие компании создать чаты в мессенджере МАХ, что значительно сокращает вероятность быть обманутым.

