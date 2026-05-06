Fox Weather: побережью Калифорнии грозит нашествие акул

Возле берегов штата появляются незнакомые виды, такие как тигровые и китовые акулы.
Андрей Юдин 06-05-2026 09:44
© Фото: Ingo Schulz, imageBROKER.com, Global Look Press

Нашествие акул грозит американскому штату Калифорния. Это произойдет из-за погодного явления Эль-Ниньо, которое вызывает аномальное повышение температуры поверхности вод в экваториальной части Тихого океана, сообщает телеканал Fox Weather.

«В Южную Калифорнию приплывут южные виды, которые нам незнакомы, к примеру тупорылые, тигровые и китовые акулы», - рассказал на передаче морской биолог Крис Лоу.

Из-за аномальной погоды от берегов штата могут уплыть на север многие знакомые калифорнийцам виды акул, такие как белая, лососевая и акула-мако, из-за слишком теплой воды. Пик активности белых акул ожидается в августе, и он продлится до конца сезона.

При этом животные не станут более агрессивными, но при увеличении температуры им придется есть больше из-за роста метаболизма.

Эксперт призвал к осторожности людей во Флориде, Северной и Южной Каролине, где риск встречи с акулой ниже. Он порекомендовал не плавать в одиночку, посещать оборудованные пляжи со спасателями, а также избегать мутной воды из-за цветения водорослей.

Ранее в США обнаружили самую крупную акулу-людоеда длиной более четырех метров.

#в стране и мире #сша #Калифорния #Эль-Ниньо #акулы
