В США обнаружили самую крупную в мире акулу-людоеда

В США обнаружили самую крупную в мире акулу. Как сообщает Life, хищника заметили возле берегов Нантакета, на границе штатов Флорида и Джорджия.

Длина акулы составляет 4,2 метра, а ее вес - 750 тонн. Самец получил кличку Контендер в честь названия компании, которая предоставляет суда для морских исследований.

Сейчас океанологи наблюдают за поведением хищника. Исследователи уже успели окрестить его «полноправным воином океана», сообщает MassLive.

Ранее профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил массовую миграцию акул в Турции.