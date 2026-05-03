В Приморье возбудили дело после смерти 10-летнего ребенка от менингита

Врачи не смогли спасти школьника, который внезапно почувствовал себя плохо.
Константин Денисов 06-05-2026 09:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Региональное управление СК РФ в Приморье возбудило уголовное дело по факту смерти 10-летнего школьника от менингококковой инфекции. Об этом сообщает Life.ru.

Ребенок внезапно почувствовал себя плохо 3 мая. Его экстренно госпитализировали, но не смогли спасти. Следователи усмотрели в инциденте признаки преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Помимо других различных экспертиз, правоохранительные органы ждут подтверждения диагноза, а также оценят действия медиков по спасению ребенка.

Роспотребнадзор неоднократно призывал прививать детей от менингита в связи с увеличением случаев заболевания.

#в стране и мире #дети #приморье #СК РФ #Уголовное дело #менингит
