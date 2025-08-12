В России призвали принять срочные меры против распространения менингококка

В России необходимо принимать срочные меры против распространения менингококковой инфекцией. Такое заявление сделала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова.

«За весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер», - цитирует ее слова РБК.

Эксперт уточнила, что сейчас в стране зафиксировано 1200 случаев заражения менингококковой инфекцией. В связи с этим вакцинацию рекомендуется внести в календарь прививок.

Менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание, вызываемое одноименными бактериями. Заражение происходит воздушно-капельным путем, как от зараженного человека, так и от бессимптомного носителя. Меньше чем у 1% заболевших развиваются менингит и менингоэнцефалит.