В России призвали принять срочные меры против распространения менингококка

По данным Роспотребнадзора, за 2024 год зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции.
Глеб Владовский 2025-08-12 09:51:11
© Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress

В России необходимо принимать срочные меры против распространения менингококковой инфекцией. Такое заявление сделала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, Екатерина Степанова.

«За весь прошлый год, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 600 случаев менингококковой инфекции. И, таким образом, даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер», - цитирует ее слова РБК.

Эксперт уточнила, что сейчас в стране зафиксировано 1200 случаев заражения менингококковой инфекцией. В связи с этим вакцинацию рекомендуется внести в календарь прививок.

Менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание, вызываемое одноименными бактериями. Заражение происходит воздушно-капельным путем, как от зараженного человека, так и от бессимптомного носителя. Меньше чем у 1% заболевших развиваются менингит и менингоэнцефалит.

