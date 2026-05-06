В Туве за сутки площадь пожаров увеличилась на 889 гектаров

Зона лесного возгорания в Республике Тыва увеличилось за сутки на 889 гектаров. В регионе действуют восемь лесных пожаров площадью 2 588 гектаров, один локализован. Об этом сообщает региональное Министерство лесного хозяйства.

По данным на 6 мая, в регионе пожары действуют в шести лесничествах. Основная причина возгорания - человеческий фактор. Самый большой зафиксирован в Чаданском лесном хозяйстве, его площадь - 927 гектаров.

Борьбой с лесным огнем занимаются сотрудники лесной охраны, лесопожарных станций, добровольных пожарных дружин и пожарных частей. Пожар в Кызылском лесничестве огнеборцы локализовали.

«Для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров на территорию республики прибыло 20 работников ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Красноярского авиаотделения и 92 работника ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Абаканского авиаотделения», - говорится в сводке.

МЧС России по Республике Тыва сообщает, что силы противопожарной службы работают в Тандинском районе, где сейчас действует один из крупных лесных пожаров в регионе.

Ранее сообщалось, что с 4 мая в лесах Тувы введен режим чрезвычайной ситуации. На территорию лесных массивов запрещен въезд на любом транспорте.