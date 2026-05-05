В лесах Тувы ввели режим ЧС из-за пожаров

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что введенный режим запрещает гражданам въезжать в лесные массивы на любых транспортных средствах.
Андрей Юдин 05-05-2026 08:35
© Фото: khovalyg_live, Telegram

В лесах Тувы из-за пожаров с 4 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Введенный режим означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любых транспортных средствах. Сейчас сложнее всего ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания», - сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Он также отметил, что с начала сезона было зарегистрировано 35 пожаров, из которых 29 - это человеческая неосторожность.

По сообщению МЧС Республики Тыва, до 26 мая продлен особый противопожарный режим. В рамках регламента запрещено сжигание мусора, разжигание костров, использование мангалов, жаровен и паяльных ламп.

В ведомстве сообщили, что в регионе на 4 мая было зафиксировано девять лесных пожаров на общей площади 1323,2 гектара. Для поддержки в Туву прибыли 35 сотрудников Авиалесоохраны Республики Хакасия, которые работают в Пий-Хемском районе.

Ранее в Бурятии тушили 66 лесных пожаров площадью 83 590 гектаров.

#республика тыва #режим ЧС #лесные пожары
