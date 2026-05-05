Операторы дронов поразили ангары и опорные пункты ВСУ

Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы вновь сформированных подразделений Войск беспилотных систем. В ролике, снятом на одном из направлений спецоперации, показаны удары операторов ударных БПЛА, действующих в составе подразделения «Белый кречет». Как сообщили в ведомстве, точными попаданиями были поражены ангары и опорные пункты противника.

На опубликованных кадрах, снятых с камер самих беспилотников в режиме реального времени, видно, как операторы ведут дроны к целям. В эпизодах дроны заходят на здания с полуразрушенными крышами, после чего картинка обрывается в момент контакта с целью.

На кадрах дроны пикируют на объект. Качество записи - типичное для FPV-дронов, с элементами цифровых помех и черно-белой или монохромной цветокоррекцией в зависимости от используемой камеры. Также видны результаты попадания - происходит детонация и возгорание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.