Одержимость стран Европы Россией больше похожа на психическую болезнь. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Они одержимы президентом (РФ Владимиром - Прим. ред.) Путиным, они одержимы Россией. Это нельзя объяснить рационально... Я называю это патологической одержимостью», - приводит ее слова РИА Новости.

Дипломат отметила, что потенциальная конфронтация на континенте все чаще упоминается в последних доктринах национальной безопасности стран Европы. Кнайсль также выразила мнение, что у стран ЕС за последние десятилетия сильно ухудшилось состояние вооруженных сил. А их модернизация может быть одной из целей для вступления в конфронтацию с Россией.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что страны Евросоюза и НАТО все чаще превращают Балтийский регион в площадку противостояния, что создает серьезные угрозы для морского судоходства.