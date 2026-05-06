МИД РФ: Балтика превращается в зону противостояния

Страны Евросоюза и НАТО все чаще превращают Балтийский регион в площадку противостояния, что создает серьезные угрозы для морского судоходства. Об этом для РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.



По его словам, именно благодаря усилиям Североатлантического альянса и странам ЕС Балтийское море все активнее становится зоной конфликтного противостояния, что порождает значительные риски для кораблей и судов, находящихся в его водах.

Ранее сообщалось, что МИД России не собирается мириться с планами НАТО установить контроль над морскими территориями, принадлежащими РФ.