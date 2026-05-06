Вспыхнувший политический кризис в Румынии может ослабить поддержку Украине. Об этом сообщил новостной канал TVP World.

Уточняется, что подобные опасения вызваны тем, что 5 мая правительство прозападного премьер-министра Илие Боложана отправили в отставку по итогам вотума недоверия. Связано это с принятием жестких экономических мер, которые ударили по их избирателям и покровителям.

«Политический кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если внеочередные выборы усилят позиции евроскептиков», - говорится в материале.

Кроме того, в стране начала набирать популярность политпартия «Альянс за объединение румын» (AUR), которая способна урезать помощь киевскому режиму. При этом отмечается, что ее члены не считаются открыто пророссийскими. В то же время объединение является «антиукраинским».

Боложан выступал за сокращение расходов и налогово-бюджетные меры ради снижения дефицита бюджета и сохранения доступа к европейским средствам. Представители AUR были одними из тех сил, кто обвинял главу государства в разрушении экономики Румынии вводом эти меры.