TVP World: политический кризис в Румынии рискует ослабить поддержку Украине

По данным соцопросов, способная урезать помощь Украине партия AUR набирает популярность.
Глеб Владовский 06-05-2026 05:42
© Фото: IMAGO Lucian Alecu Globallookpress

Вспыхнувший политический кризис в Румынии может ослабить поддержку Украине. Об этом сообщил новостной канал TVP World.

Уточняется, что подобные опасения вызваны тем, что 5 мая правительство прозападного премьер-министра Илие Боложана отправили в отставку по итогам вотума недоверия. Связано это с принятием жестких экономических мер, которые ударили по их избирателям и покровителям.

«Политический кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если внеочередные выборы усилят позиции евроскептиков», - говорится в материале.

Кроме того, в стране начала набирать популярность политпартия «Альянс за объединение румын» (AUR), которая способна урезать помощь киевскому режиму. При этом отмечается, что ее члены не считаются открыто пророссийскими. В то же время объединение является «антиукраинским».

Боложан выступал за сокращение расходов и налогово-бюджетные меры ради снижения дефицита бюджета и сохранения доступа к европейским средствам. Представители AUR были одними из тех сил, кто обвинял главу государства в разрушении экономики Румынии вводом эти меры.

#в стране и мире #Румыния #политический кризис #поддержка украине
