Посол России обвинил Украину в провокации с упавшим в Румынии дроном

В Бухаресте настаивают на принадлежности дрона к России.
Константин Денисов 26-04-2026 01:38
© Фото: BAOimage BROKER.com, Global Look Press

Посол России в Румынии Владимир Липаев обвинил Украину в возможной провокации в истории с упавшим на территории страны. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее обломки неопознанного БПЛА упали в в городе Галац. Липаев был оперативно вызван в МИД Румынии для вручения ноты протеста. Однако, по его словам, в истории много белых пятен.

«Не установлена принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским. Неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами РЭБ, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам - эти вопросы остаются без ответа», - заявил дипломат.

Кроме того, Липаев указал на излишнюю поспешность уничтожения Румынией остатков беспилотника, из-за чего установить его принадлежность теперь невозможно. Также у него вызвало удивление заявление румынской стороны о том, что он признал дрон российским.

Ранее в румынских водах неоднократно уничтожались заплывшие туда и мешавшие судоходству украинские беспилотные катера.

#Россия #в стране и мире #Украина #дроны #Румыния #Посольство РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
