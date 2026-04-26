Посол России обвинил Украину в провокации с упавшим в Румынии дроном

Посол России в Румынии Владимир Липаев обвинил Украину в возможной провокации в истории с упавшим на территории страны. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее обломки неопознанного БПЛА упали в в городе Галац. Липаев был оперативно вызван в МИД Румынии для вручения ноты протеста. Однако, по его словам, в истории много белых пятен.

«Не установлена принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским. Неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами РЭБ, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам - эти вопросы остаются без ответа», - заявил дипломат.

Кроме того, Липаев указал на излишнюю поспешность уничтожения Румынией остатков беспилотника, из-за чего установить его принадлежность теперь невозможно. Также у него вызвало удивление заявление румынской стороны о том, что он признал дрон российским.

Ранее в румынских водах неоднократно уничтожались заплывшие туда и мешавшие судоходству украинские беспилотные катера.