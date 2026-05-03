Посол Булатов: РФ готова к любым сценариям по защите Калининграда

Эксклавное положение региона требует особых подходов к защите и созданию условий его реализации.
Дарья Неяскина 06-05-2026 05:52
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

Россия действует на опережение в вопросах обеспечения Калининградской области и готова к любому развитию событий. Об этом для РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Дипломат отметил, что в Москве следят за всеми тенденциями и военными приготовлениями, которые потом учитываются в оборонном планировании. По его словам, эксклавное положение региона требует особых подходов к защите и созданию условий его реализации.

Булатов подчеркнул, что Россия уделяет этому вопросу самое пристальное внимание, работает на опережение, не ограничиваясь схемой «действие - противодействие», и готова к любым сценариям.

Ранее сообщалось, что НАТО в ходе военных учений активно прорабатывают сценарий изоляции Калининградской области. После того, как началась спецоперация, страны Запада увеличили попытки контролировать логистические маршруты в Балтийском регионе.

 

