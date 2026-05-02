В МИД рассказали, как НАТО отрабатывает изоляцию Калининградской области

Страны Североатлантического альянса в ходе своих военных учений активно отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Как следует из заявления, после начала спецоперации государства Запада усилили попытки контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе. Булатов пояснил, что недружественные страны уже предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с этой российской территорией. По его словам, военный блок целенаправленно готовится к блокаде региона в случае дальнейшей эскалации.

«Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО», - отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко обратил внимание, что Объединенные экспедиционные силы во главе с Великобританией отрабатывают на учениях сценарий морской блокады России и захвата Калининградской области. По его сведениям, НАТО уже давно реализует программу «сдерживания России» на востоке. Это подтверждал командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью.

Посол нашей страны в Норвегии Николай Корчунов также предупреждал, что страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. По словам дипломата, у стран альянса имеются серьезные ВМС. И они уже показали готовность задействовать их для ограничения свободы судоходства. Причем делалось это в нарушение фундаментальных норм международного права. Он добавил, что нельзя недооценивать серьезность таких «противоправных поползновений».

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев оценил складывающуюся на Балтике обстановку как «непростую». Он отметил, что НАТО фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия. Патрушев напомнил о наращивании вооружений в Финляндии и указал на планы НАТО, подразумевающие блокирование Калининградской области. Он считает, что ЕС нащупывает «границы терпения» России и провоцирует ее на активные ответные меры.