Госсекретарь США сообщил о гибели десяти моряков в Ормузском проливе

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что в результате блокады Ормузского пролива погибли как минимум десять моряков. Об этом сообщает издание Fox News.

По словам Рубио, эти люди стали легкой мишенью, потому что они изолированы, голодают и очень уязвимы.

Он подчеркнул, что жертвы среди моряков устанавливались еще до старта операции «Проект Свобода». Рубио добавил, что Вашингтон намерен дать отпор Исламской республике и готов задействовать военную силу для защиты интересов США и их союзников. При этом он отметил, что действия американских военных в зоне пролива носят исключительно оборонительный характер.



Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале операции под названием «Свобода», которая должна была начаться в понедельник утром. Проект подразумевает под собой вывод иностранных судов, застрявших в Ормузском проливе.