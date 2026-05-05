Сбежал из госпиталя и дошел до Берлина: 100-летний ветеран Макаров о своем боевом пути

В годы Великой Отечественной войны творческие бригады поднимали бойцов в атаку песней и словом. Сегодня эта традиция жива, поэтому в преддверии Дня Победы артисты дарят ветеранам концерты как знак памяти и уважения.

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Макаров в возрасте 100 лет поделился, что «Катюшу», ставшую символом той войны, пели часто даже в перерывах между обстрелами и бомбежками.

На фронт он попал в 1943-м, едва достигнув 17 лет. Из-за небольшого роста и веса его не хотели брать в армию, но юноша настоял.

«Значит, 38 килограммов и метр 48 в армию не берут. Я говорю: возьмите меня, пожалуйста. Я немецкий язык знаю, с пятого класса изучал. Вот поэтому я напросился и меня взяли», - вспоминает Макаров.

С батальонной радиостанцией Евгений оказался на Западном фронте. Первый бой принял под Смоленском, где их подразделение попало под обстрел. Тогда он впервые осознал цену фронтовой связи: приказ должен пройти любой ценой.

Однажды, перебегая поле с радистом, он попал под удар немецкого летчика. Товарища ранило в горло, но Макаров продолжал держать связь. А летом 1944-го во время операции «Багратион», он вызвал артиллерийский огонь на себя, чтобы остановить врага и прикрыть своих.

Во время марша 23 июня 1944 года колонна ветерана попала под обстрел немецкой самоходки «Фердинанд». Во время контратаки его ранило, но товарищи перевязали, и он продолжил идти дальше.



При форсировании реки Неман их дивизия наткнулась на ураганный огонь эсэсовцев. Затем были бои в Польше, где Макарова вновь ранило.

«Перебегал поле на кухню, а немец заметил меня. По мне открыл огонь миномёт. Я очнулся ранило в голову и руку. Мужики перевязали, пошёл в медсанбат. Там пробыл три дня и сбежал догонять свою часть», - рассказал ветеран ВОВ.

Победу Евгений Иванович встретил в Берлине. После войны служил в Германии и работал учителем физкультуры. Сегодня он снова приходит в школы, но уже не учить, а напоминать о том, как любить свою страну, гордиться своей Родиной и помнить Великую Отечественную войну.













