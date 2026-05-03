Воробьев рассказал о возможностях нового хирургического корпуса в Можайске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие возможности появятся в новом хирургическом корпусе Можайской больницы. Об этом сообщил 360.ru.

Бывшее хирургической отделение переедет в здание бывшего роддома, так как перестало соответствовать современным стандартам.

«Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы», - поедлился губернатор.

Потоки экстренных и плановых пациентов удастся разделить, так как площадь отделения увеличится вдвое. Стационар будет рассчитан на 93 места. Всего в новом корпусе будут работать почти 150 специалистов, в том числе 50 врачей, большая часть которых работала в предыдущем корпусе.

В стационаре установят новую мебель, аппараты и устройства. Корпус объединит в себе травматологию, хирургию, гинекологию, операционный блок и реанимацию. Обратиться за помощью в отделение смогут местные жители, гости из Наро-Фоминского и Рузского округов, а также городов Смоленской области.

