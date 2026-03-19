На Кубани станет доступно для всех передовое лечение детской онкологии

Краснодар официально закрепляет за собой статус южной столицы в передовом лечении детской онкологии. Уже в ближайшее время здесь откроется самое высокотехнологичное в Южном федеральном округе отделение трансплантации костного мозга.

До сих пор мощностей региональных центров не хватало, чтобы принять всех пациентов, и сотни семей были вынуждены лететь в Москву или Санкт-Петербург. Теперь время, которое раньше уходило на перелеты и очереди в федеральных клиниках, будет работать на спасение жизней дома. Ко всему этому, Кубань уже создала прецедент, став лидером в стране по числу выздоровевших детей и обойдя даже столичные институты.

Сегодня Илья Шаповалов заходит в кабинет лечащего врача не как пациент, а как победитель. Это и есть лучший аттестат здоровья, а ведь еще несколько лет назад диагноз «лейкоз» прозвучал как приговор. Болезнь наступала так стремительно, что в какой-то момент ребенок просто не смог подняться с кровати.

Путь к этому дню занял долгие два с половиной года. Первый этап лечения - строжайший постельный режим из-за риска остаться парализованным. Мальчик перенес почти десять курсов «химии», а затем месяцы лечебной физкультуры и все через боль.

В доме Ильи вместо больничной белизны только яркие краски. Сейчас он помогает родителям приглядывать за четырьмя младшими детьми и мечтает в будущем стать машинистом поезда. И пока Илья строит планы на жизнь, меняется и его родная больница. Уже этой весной здесь откроется первое в регионе отделение трансплантации.

Ключевое звено нового отделения - современные стерильные боксы. Здесь, в условиях максимальной защиты, пациенты будут находится после процедуры трансплантации. Курс восстановления для каждого ребенка рассчитан до трех месяцев. После выхода на полную мощность центр сможет проводить до 50 таких жизненно важных операций ежегодно.

Техническое оснащение отделения на уровне ведущих мировых центров. Нынешнее оборудование позволит врачам проводить сложнейшие манипуляции, например, забор стволовых клеток прямо из периферической крови. Еще недавно такая технология казалась недоступной. Для долгосрочного хранения биоматериала в больнице запустят собственную станцию криоконсервации. Именно в ней в стерильных условиях будут находиться донорские клетки костного мозга.

Сейчас оборудование проходит финальный этап лицензирования. То, ради чего раньше преодолевали тысячи километров до Петербурга или Москвы, теперь стало реальностью. Ювелирные операции по трансплантации доступны здесь, на месте: клиника готова принимать маленьких пациентов со всего Южного федерального округа. А значит шанс на спасение теперь есть у каждого ребенка. Надежда Ивашко с сыном Артемом пока только в начале этого непростого пути.

«Мы лечимся уже 44 дней. Есть большие изменения, что меня радует. На щеке у нас чуть-чуть осталась симметрия, но она уже почти не видна. По УЗИ нам уже сказали, что у нас хорошая динамика идет. Опухоль уходит постепенно», - рассказала мама Артема Надежда Ивашко.

Лимфома Беркитта в сочетании с лейкозом - диагнозы крайне агрессивные. Они требует мгновенной реакции от врачей. Позади у Артема серия изматывающих процедур. Сейчас он восстанавливается после тяжелой химиотерапии. Несмотря на физическую слабость, настрой у семьи боевой: медики подтверждают, что у мальчика есть все шансы на полную победу над недугом.

«Мы достигаем с нашими пациентами ремиссии при заболевании в 94% случаев. Фактически девять из десяти пациентов поправляются. Кого мы направляем на трансплантацию, мы выходим на показатель это практически 75% детей выздоравливают», - поделился заведующий отделения онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» МЗ КК Владимир Лебедев.

Кубань подтверждает статус одного из российских флагманов в борьбе с детским раком. С открытием отделения трансплантации регион окончательно закрепил за собой право называться медицинским центром высшего уровня.

Сложнейшие международные протоколы, которые еще вчера казались доступными лишь в столицах, сегодня стандарт работы краснодарских врачей. Кубанская клиника стала мощнейшим медицинским хабом, точкой опоры для всего Юга России. Теперь тысячи семей от Крыма до Кавказа знают: помощь мирового уровня совсем рядом.