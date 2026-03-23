МИД: Россия не позволит НАТО превратить Балтийское море в акваторию альянса

Случаи разбоя и беспредела будут пресекаться с использованием всех необходимых средств.
Тимур Юсупов 23-03-2026 18:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская Федерация не собирается мириться с планами НАТО превратить акваторию Балтийского моря в свои «внутренние воды». Об этом пишет Life.ru со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел России.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, Североатлантический альянс не останется безнаказанным в случае любых попыток установить контроль над морскими территориями, принадлежащими РФ.

«Случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», - говорится в заявлении.

Подобные жесткие заявления прозвучали на фоне прошедших у границ России арктических учений НАТО, в которых участвовали военные Норвегии и Финляндии. Всего в них было задействовано около 20 тысяч военнослужащих стран Североатлантического альянса.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов предупредил, что страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Подобные действия будут являться нарушением фундаментальных норм международного права.

