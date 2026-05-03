«Новый ты»: как проходит реабилитация ветеранов СВО в Пензенской области

В Пензенской области участники СВО получили возможность, в том числе, открыть свое дело после комплексной реабилитации в рамках проекта «Новый ты». Получившие инвалидность в результате тяжелого ранения военнослужащие могут пройти уникальный курс адаптации к мирной жизни.

У Романа Вышегородцева двое детей - дочь и сын. Когда отец ушел добровольцем на СВО, старшему не было и восьми лет.

«На тот момент я понял, что если не я, если кто-то еще не пойдет, они придут сюда и будут издеваться над нашими семьями. Мы туда и идем, в первую очередь, защищать детей», - рассказал участник СВО.

После боевого слаживания сначала стал заместителем командира взвода, а затем и командиром штурмовой группы. Работал на Авдеевском направлении. Дважды был ранен. В первый раз противник пуля попала ему в голову и почти дошла до костей черепа - спасла каска. Но даже после такой серьезной травмы вернулся на фронт. Двигался с боями от опорника к опорнику и в Очеретино, Новоалександровке.

«Штурмовую группу свою завел, последним заходил уже я, но место было пристрелянное украинцами. Нас об этом предупреждали, нужно было быстро перебегать. Но мне не повезло. Я понял, что это польская мина, потому что она абсолютно бесшумная. Если другие еще можно услышать и вовремя отскочить, то от этой, скорее всего, не спасешься», - рассказал Вышегородцев.

А дальше - эвакуация, госпиталь и реабилитация. За выполнение поставленных боевых задач получил две медали «За Отвагу» государственную и республиканскую от ДНР. Вот только медкомиссию для возвращения на фронт в этот раз пройти уже не смог все из-за поврежденных нервов ноги. Передвигаться до полного восстановления может только с тростью.

Не опустить руки, вернуться в мирную жизнь помогла семья и новая работа. Роман - депутат окружного совета Каратузского района. Занялся волонтерством, стал председателем Союза ветеранов по Красноярскому краю, проводит уроки мужества в школах. А еще помогает своим боевым товарищам, пусть теперь и в тылу, сбором и отправкой помощи.

«Тем семьям, у кого мужчины в зоне СВО и выполняют задачи – им несомненно даже больше нужна помощь. Родители, жены обращаются помощь по дому: убраться на участке, расколоть дрова, раскидать уголь. Без проблем находим волонтеров, отправляем, помогаем, - рассказал он.

А теперь Роман - участник проекта «Новый ты» по адаптации бойцов СВО, которые получили инвалидность. Это уникальная социальная инициатива, аналогов которой нет в других регионах. Ее организует благотворительная организация «Квартал Луи», на базе уже готовой инклюзивной резиденции в Пензенской области - территории, созданной семь лет назад для адаптации и реабилитации людей с инвалидностью. Там все устроено так, чтобы участники программы могли свободно перемещаться, заниматься повседневными делами и участвовать во всех мероприятиях.

Ранее в резиденции жили, учились, работали и воплощали свои творческие идеи лишь молодые люди с инвалидностью и их семьи. Опыт оказался настолько успешным, что с прошлого года по инициативе уполномоченного при Президенте по правам ребенка, учредителя «Квартал Луи» Марии Львовой-Беловой, и под руководством ее сестры Софьи, новой целевой аудиторией стали участники СВО.

«Мы начинаем программу прямо от вокзала или аэропорта. Единственная задача перед участником - добраться до города Пенза и дальше от и до обратно. Мы сопровождаем везде. Ребята всегда находятся под полным нашем патронажем», - рассказала исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Софья Львова-Белова.

Каждый участник проекта «Новый ты» получает медпомощь - ряд процедур на современном оборудовании. А еще каждый может пройти курс социальной и физической адаптации. Например, работа с профессиональным реабилитологом, который подберет индивидуальный план занятий для восстановления в зависимости от травмы.

«В процессе медицинской реабилитации участники СВО пациенты получают инфузионную терапию, лечебную физкультуру. У нас предусмотрена механотерапия для разработки тех или иных суставов после травм, повреждений, также физиотерапевтические процедуры, массаж», - уточнил начальник ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» Вадим Аббакумов.

Еще одна важная часть программы - проработка психоэмоционального состояния. Кроме того, каждый может освоить новую профессию. Научат, в том числе, работать со сварочным аппаратом и даже освоить диджейский пульт и основы аранжировки. Особой гордостью проекта, как участники, так и организаторы считают поддержку предпринимательских инициатив. Благодаря полученным знаниям, участники по завершении курса смогут подготовить бизнес-проекты и, при желании, обратиться в органы соцзащиты для заключения соцконтракта.

Программа рассчитана на 21 день. В прошлых сменах девять участников разработали собственные бизнес-проекты и получили сертификаты на их развитие. А те, кто пока не решился на создание собственного дела, могут пройти тренинги по предпринимательским навыкам, принять участие в культурных и спортивных мероприятия. Например, сыграть в лазертаг с использованием VR-очков.

Проект «Новый ты» реализуют и при поддержке губернатора Пензенской области. А с этого года проект получил поддержку Фонда президентских грантов, и теперь заявки на участие принимаются от желающих со всей страны. Старт нового потока запланирован на 3 июня.