Ростовские студенты разработали бионическую перчатку для реабилитации

Уникальную разработку студентов из Ростова-на-Дону стали использовать для реабилитации бойцов СВО. Речь о бионической перчатке, которая способна принимать сигналы мозга, который тот посылает мышцам. Она позволит быстрее восстанавливаться после тяжелых ранений верхних конечностей и инсультов.

Один из бойцов СВО только начал реабилитацию после тяжелого ранения. Рука теперь не двигается. После лечения на помощь ему пришла разработка студентов Донского государственного технического университета.

«Она предназначена для реабилитации верхних конечностей после инсультов, различных механических и физических травм, а также нарушения нервной системы. Мозг посылает сигнал через нервную систему на мышечные волокна, мы это фиксируем, и можем увидеть, какая группа мышц пытается задействоваться», - рассказал студент передовой инженерной школы ДГТУ Артем Рыльцев.

После этого специалист уже с помощью пневматического привода задействует нужный механизм, и перчатка сгибает и разгибает руку. Но главное «ноу-хау» разработки - это интеграция нейроинтерфейса. Когда мышцы вообще не реагируют, традиционные методы бессильны. В этой ситуации на помощь приходит считывание сигналов мозга. Инженеры обещают, что такое устройство сможет сократить время реабилитации на 30-40%.

Разработка уже прошла этап создания макетного образца и привлекла внимание на самом высоком уровне. Премьер-министр России Михаил Мишустин упомянул об этом изобретении в своем выступлении в Госдуме, подчеркнув его значимость для страны.

«Очень технологичное и современное решение. Проект готовится к внедрению в медицинских центрах и таких инноваций и примеров очень много по всей стране», - подчеркнул он.

Заранее предупредить о болезни может изобретение инженеров Южного федерального университета. В Таганроге ученые нашли способ сделать прогнозирование инфарктов максимально простым и доступным. И выглядит это устройство вовсе не как громоздкий медицинский аппарат.

«Если у человека намечаются проблемы со здоровьем, особенно сердечнососудистой системы, то желательно это схватить на самом раннем этапе и как-то корректировать. Поэтому этот прибор следит за тем как работает сердце в ответ на механическую мощность, нагрузку», - рассказал заведующий кафедры встраиваемых и радиоприемных систем ЮФУ Сергей Синютин.

Не имеющий аналогов в России портативный прибор внешне напоминает компактный фитнес-трекер, но его начинка создана не для подсчета шагов, а для спасения жизней. В основе технологии лежит принципиально новый метод анализа биомеханических колебаний грудной клетки. Кардиорегистратор беспрерывно ведет мониторинг состояния организма и заранее предупреждает о нарушении его работы.

Сейчас данные анализирует специальная программа, в перспективе они будут поступать сразу в мобильное приложение пользователя, или облачную платформу медучреждения. Для врача это означает возможность мониторить пациентов с высоким риском внезапной остановки сердца дистанционно, не госпитализируя их постоянно.

«Это все сделано студентами. У нас есть возможность немножко тиражировать эти устройства, и привлекать студентов к работе. То есть, у нас задача - обеспечить технический суверенитет страны за счет подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Чтобы они могли перенять наш опыт и самостоятельно двигаться в направлении разработки», - рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры ВИРС ПИШ ЮФУ Антонина Леонова.

Главная победа медицины будущего в том, что болезни не успевают убить человека до того, как он обратится к врачу. И этот маленький прибор, рожденный в стенах академии ЮФУ, - еще один шаг к этой победе.