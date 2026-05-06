В России зафиксирована первая с августа 2025 года недельная дефляция

На протяжении последних месяцев цены увеличивались.
Тимур Юсупов 06-05-2026 21:20
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России зафиксирована первая с августа 2025 года недельная дефляция. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росстата.

Согласно имеющимся данным, за семь дней цена на потребительские товары в РФ снизилась на 0,02%.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца - 99,99%, с начала года - 103,19%», - говорится в отчете.

Отмечается, что с начала года в стране наблюдается рост цен. За четыре месяца они увеличились на 3,19%.

Ранее сообщалось, что в мае Минфин РФ пополнит резервы на 110 млрд рублей. Ведомство возобновило закупку валюты и золота по бюджетному правилу.

#Россия #цены #деньги #Росстат #дефляция #падение цен
