В России зафиксирована первая с августа 2025 года недельная дефляция. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росстата.

Согласно имеющимся данным, за семь дней цена на потребительские товары в РФ снизилась на 0,02%.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца - 99,99%, с начала года - 103,19%», - говорится в отчете.

Отмечается, что с начала года в стране наблюдается рост цен. За четыре месяца они увеличились на 3,19%.

Ранее сообщалось, что в мае Минфин РФ пополнит резервы на 110 млрд рублей. Ведомство возобновило закупку валюты и золота по бюджетному правилу.