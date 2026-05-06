Занятия в колледже Екатеринбурга закончились за полчаса до обрушения крыши

Занятия в колледже в Екатеринбурге, в котором обвалилась крыша спортзала, закончились буквально за полчаса до ЧП, из-за чего удалось полностью избежать жертв. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов, находящийся на месте происшествия.

Как передает репортер, сейчас территория учебного заведения оцеплена, находиться рядом со зданием небезопасно. На месте работают сотрудники МЧС и полиция.

«Отсюда можно хорошо увидеть последствия обрушения крыши. По предварительным данным никто не пострадал. По словам очевидцев, в момент инцидента был слышен громкий хлопок, в связи с чем на месте проводят проверку сотрудники газовой службы», - сообщил Кольцов.

Площадь обрушения составила 400 квадратных метров - это крыша актового зала и крыша спортзала. На месте работает МЧС. В ликвидации последствий инцидента участвуют 15 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Также на месте работают следователи. Следственный комитет по Свердловской области уже возбудил уголовное дело по статье о халатности. Также будет проведена проверка степени аварийности здания и возможности продолжения в нем учебного процесса.