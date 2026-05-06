МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Занятия в колледже Екатеринбурга закончились за полчаса до обрушения крыши

Также появились сообщения о громком хлопке, предшествовавшем инциденту.
Павел Кольцов Тимур Юсупов 06-05-2026 20:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Занятия в колледже в Екатеринбурге, в котором обвалилась крыша спортзала, закончились буквально за полчаса до ЧП, из-за чего удалось полностью избежать жертв. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов, находящийся на месте происшествия.

Как передает репортер, сейчас территория учебного заведения оцеплена, находиться рядом со зданием небезопасно. На месте работают сотрудники МЧС и полиция.

«Отсюда можно хорошо увидеть последствия обрушения крыши. По предварительным данным никто не пострадал. По словам очевидцев, в момент инцидента был слышен громкий хлопок, в связи с чем на месте проводят проверку сотрудники газовой службы», - сообщил Кольцов.

Площадь обрушения составила 400 квадратных метров - это крыша актового зала и крыша спортзала. На месте работает МЧС. В ликвидации последствий инцидента участвуют 15 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Также на месте работают следователи. Следственный комитет по Свердловской области уже возбудил уголовное дело по статье о халатности. Также будет проведена проверка степени аварийности здания и возможности продолжения в нем учебного процесса.

#ЧП #Екатеринбург #наш эксклюзив #Обрушение крыши
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 