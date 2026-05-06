Дело о халатности возбуждено из-за обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Тимур Юсупов 06-05-2026 16:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обрушения в Екатеринбурге крыши в спортзале образовательного учреждения. Об этом сообщили в официальном канале свердловского Следкома в мессенджере МАХ.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице Умельцев. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники правоохранительных органов проведут комплекс соответствующих мероприятий и установят все обстоятельства произошедшего, а также займутся сбором и закреплением доказательной базы.

Ранее сообщалось, что обрушение крыши спортивного зала произошло в Уральском колледже технологий и предпринимательства. 

#в стране и мире #обрушение #Екатеринбург #Уголовное дело #халатность #следком рф
