Дело о халатности возбуждено из-за обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обрушения в Екатеринбурге крыши в спортзале образовательного учреждения. Об этом сообщили в официальном канале свердловского Следкома в мессенджере МАХ.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице Умельцев. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники правоохранительных органов проведут комплекс соответствующих мероприятий и установят все обстоятельства произошедшего, а также займутся сбором и закреплением доказательной базы.

Ранее сообщалось, что обрушение крыши спортивного зала произошло в Уральском колледже технологий и предпринимательства.