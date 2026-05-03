МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В 2025-м число выданных странами ЕС виз россиянам выросло на 10%

Три четверти всех заявлений пришлось на Францию, Италию и Испанию.
Вероника Левшина 06-05-2026 20:10
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В 2025 году страны ЕС выдали более 620 000 виз российским гражданам, что на 10,2% больше предыдущего года. Об этом сообщил Euractiv.

Всего россияне подали 670 000 заявлений на получение шенгенских виз - это на 8% больше 2024 года. 477 000 виз - 77% от всех заявлений - были выданы в категории туризм, на втором месте визиты к родственникам и друзьям, на третьем - деловые поездки. Три четверти всех заявлений пришлось на Францию, Италию и Испанию.

«Париж не только выдал наибольшее количество виз, но и продемонстрировал самый резкий рост числа бесплатных въездов для российских граждан», - отмечает Euractiv.

Уточняется, что в 2025 году ввели новые правила, отменившие многократные визы для граждан России, согласно которым для каждой поездки в Евросоюз требовалось подавать новую визовую заявку.

Ранее МИД РФ сообщили, что рассчитывают, на отмену США дискриминационных визовых требований к россиянам, в том числе в преддверии Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет на территории Соединенных Штатов.

#Россия #в стране и мире #ЕС #Виза #Шенген
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 