В 2025-м число выданных странами ЕС виз россиянам выросло на 10%

В 2025 году страны ЕС выдали более 620 000 виз российским гражданам, что на 10,2% больше предыдущего года. Об этом сообщил Euractiv.

Всего россияне подали 670 000 заявлений на получение шенгенских виз - это на 8% больше 2024 года. 477 000 виз - 77% от всех заявлений - были выданы в категории туризм, на втором месте визиты к родственникам и друзьям, на третьем - деловые поездки. Три четверти всех заявлений пришлось на Францию, Италию и Испанию.

«Париж не только выдал наибольшее количество виз, но и продемонстрировал самый резкий рост числа бесплатных въездов для российских граждан», - отмечает Euractiv.

Уточняется, что в 2025 году ввели новые правила, отменившие многократные визы для граждан России, согласно которым для каждой поездки в Евросоюз требовалось подавать новую визовую заявку.

Ранее МИД РФ сообщили, что рассчитывают, на отмену США дискриминационных визовых требований к россиянам, в том числе в преддверии Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет на территории Соединенных Штатов.