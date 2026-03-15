МИД РФ ожидает, что США отменят чрезмерные визовые требования к россиянам

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что американские подростки беспрепятственно въезжают в РФ, а русские дети не имеют такой возможности из-за позиции США.
Виктория Бокий 21-03-2026 20:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МИД РФ рассчитывают, что США отменят дискриминационные визовые требования к россиянам, в том числе в преддверии Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет на территории Соединенных Штатов. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Рассчитываем, что американские власти все же отменят существующие дискриминационные визовые требования к российским гражданам, в том числе и в контексте предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет в США», - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ровно 40 лет назад, 21 марта 1986 года, 11-летняя Катя Лычева стала первым «детским послом мира» СССР, посетив США и встретившись с президентом Рональдом Рейганом. В наши дни посетить США проблематично, а в некоторых случаях почти невозможно.

МИД РФ отметил, что, несмотря на достигнутую президентами России и США договоренность о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети по вине американского внешнеполитического ведомства подвергаются унизительной и безосновательной практике получения виз в третьих странах. Так, чтобы получить визу в Соединенные Штаты, документы нужно подавать в Казахстане или Польше, но для поездки в эти страны тоже нужно разрешение. При этом американские подростки свободно приезжают в Россию и отдыхают во всероссийском детском лагере «Артек».

Напомним, в сентябре прошлого года США обновили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы. Так, граждане России могут подавать заявление на получение американской визы только в Астане и Варшаве.

