Польша потребовала от Фицо разморозки помощи Киеву за пропуск его самолета в РФ

Подобный ультиматум выдвинул глава МИД страны Радослав Сикорски.
Тимур Юсупов 06-05-2026 19:16
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Варшава разрешит самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пролететь через воздушное пространство страны для посещения празднования Дня Победы в Москве только в случае, если тот разблокирует выделение помощи киевскому режиму. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорски.

По словам политика, если словацкий лидер намерен 9 мая прилететь в российскую столицу, он будет должен выполнить условия данного ультиматума.

«Если он разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», - язвительно отметил Сикорски.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что бойцы Красной армии подарили стране 81 год мира и спокойствия. Политик подчеркнул, что едет в Москву возложить цветы на могилы освободителей страны.

#Москва #в стране и мире #Украина #Польша #Роберт Фицо #словакия #военная помощь украине #День Победы 2026
