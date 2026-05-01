Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что бойцы Красной армии подарили стране 81 год мира и спокойствия. Об этом он сказал на первомайском митинге в контексте своего намерения посетить Москву 9 Мая.

Глава правительства пояснил, что словацкая делегация поедет в Россию, чтобы возложить цветы на могилы тех, кто освободил страну и обеспечил ей мир на протяжении 81 года, сообщает ТАСС. Фицо также подчеркнул важность борьбы за мир и прекращения военных конфликтов. Он отметил, что Словакия является мирной и безопасной страной, и призвал сделать все возможное для сохранения этих ключевых характеристик.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер Словакии примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве. Фицо отметил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным во время своего визита в Россию.

При этом власти стран Прибалтики и Польши отказали в пропуске самолета Фицо через свое воздушное пространство. Разрешение на пролет предоставила Чехия. Эта страна находится западнее Словакии.