Фицо: красноармейцы обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия

Премьер Словакии подчеркнул, что едет в Москву возложить цветы на могилы освободителей страны.
Владимир Рубанов 01-05-2026 22:46
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что бойцы Красной армии подарили стране 81 год мира и спокойствия. Об этом он сказал на первомайском митинге в контексте своего намерения посетить Москву 9 Мая.

Глава правительства пояснил, что словацкая делегация поедет в Россию, чтобы возложить цветы на могилы тех, кто освободил страну и обеспечил ей мир на протяжении 81 года, сообщает ТАСС. Фицо также подчеркнул важность борьбы за мир и прекращения военных конфликтов. Он отметил, что Словакия является мирной и безопасной страной, и призвал сделать все возможное для сохранения этих ключевых характеристик.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер Словакии примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве. Фицо отметил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным во время своего визита в Россию.

При этом власти стран Прибалтики и Польши отказали в пропуске самолета Фицо через свое воздушное пространство. Разрешение на пролет предоставила Чехия. Эта страна находится западнее Словакии.

#Москва #Роберт Фицо #словакия #Визит #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
