МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство в Германии потребовало отменить запрет на символы Победы

Отмечается, что в эти дни все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма.
Вероника Левшина 06-05-2026 19:11
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Посольство Российской Федерации в ФРГ потребовало отменить запрет на демонстрацию символов Дня Победы. Об этом сообщили на официальной странице посольства в Telegram.

Отмечается, что введенные Берлином запреты из-за конфликта на Украине «поражают абсурдностью и цинизмом». В заявлении сделали акцент на проявлении неуважения к памяти павших.

«В эти знаменательные дни все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма в соответствии со сложившимися многолетними традициями», - говорится в заявлении.

Уточняется, что никакие ограничения не отменят факт решающего вклада советского народа в разгром нацизма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что отказ от советской символики является лишь одним из проявлений глобальных попыток запретить коммунистическую идеологию.

По словам государственного деятеля, нужно иметь ввиду, что данный запрет не является единственным недружественным актом Европы, в отношении нашей страны и в отношении собственной истории.

#Германия #Запрет #требование #неуважение #Посольство РФ в Германии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 