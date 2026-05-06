Посольство Российской Федерации в ФРГ потребовало отменить запрет на демонстрацию символов Дня Победы. Об этом сообщили на официальной странице посольства в Telegram.

Отмечается, что введенные Берлином запреты из-за конфликта на Украине «поражают абсурдностью и цинизмом». В заявлении сделали акцент на проявлении неуважения к памяти павших.

«В эти знаменательные дни все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма в соответствии со сложившимися многолетними традициями», - говорится в заявлении.

Уточняется, что никакие ограничения не отменят факт решающего вклада советского народа в разгром нацизма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что отказ от советской символики является лишь одним из проявлений глобальных попыток запретить коммунистическую идеологию.

По словам государственного деятеля, нужно иметь ввиду, что данный запрет не является единственным недружественным актом Европы, в отношении нашей страны и в отношении собственной истории.