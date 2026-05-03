Пентагон заявил о возможности возобновления Трампом операции против Ирана

По словам главы Министерства войны США, такой вариант развития событий вероятен в случае отказа Тегерана от мирной сделки.
Тимур Юсупов 05-05-2026 16:36
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Глава Министерства войны США Питер Хегсет заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не исключает возможности возобновления боевых действий против Ирана, в случае если тот откажется от заключения сделки. Соответствующее высказывание прозвучало в ходе недавнего брифинга.

«Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции. Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то Министерство войны настроено решительно и готово к работе», - сообщил политик.

Тем не менее Хегсет отметил, что Вашингтон все же надеется, что ситуация не дойдет до активной фазы конфликта.

Ранее сообщалось, что главы минфинов США и Британии разругались из-за войны в Иране. Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз отметила, что военная операция Штатов в Иране не делает мир безопаснее, а также не имеет четких целей.

#в стране и мире #сша #Трамп #Дональд Трамп #Пентагон #Иран #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке #Пит Хегсет
