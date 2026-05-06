Основатель телеканала CNN Тед Тернер умер на 88-м году жизни

Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер ушел из жизни в возрасте 87 лет. Сообщается, что он мирно умер в окружении семьи и близких.

Бизнесмен родом из Атланты создал первый в мире круглосуточный телеканал в 1980 году. В 1991 году Тернер был признан «Человеком года» по версии журнала Time за «влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах мира в мгновенных свидетелей истории».

В 1999 году предприниматель имел планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента США и даже был готов потратить на предвыборную кампанию более 75 миллионов долларов, однако позднее он отказался от этой затеи. В 2004 году звезда в честь Тернера появилась на Аллее славы в Голливуде.

С 2018 года бизнесмен боролся с прогрессирующей деменцией. По оценке журнала Forbes, его состояние в 2026 году составило 2,8 миллиарда долларов.

