На 86-м году жизни умерла певица Галина Ненашева

Ее творчество навсегда останется в памяти миллионов поклонников.
Дарья Неяскина 04-05-2026 23:34
© Фото: Юрий Сомов, РИА Новости

Народная артистка России Галина Ненашева скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

Легендарная певица, победительница фестиваля «Песня года» и обладательница наград международных конкурсов оставила глубокий вклад в развитие национальной эстрады. Ее творчество навсегда останется в памяти миллионов поклонников.

«Царствие небесное. Легенда», - заключил ведущий программы «Привет, Андрей!».

В исполнении певицы существуют такие популярные песни, как «Я - Земля», «А он мне нравится», «Не надо слов» и «Сладка ягодка». Помимо этого, она много пела на военные темы и романсы.

#в стране и мире #народная артистка РФ #андрей малахов #Галина Ненашева
