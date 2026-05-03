Четырнадцать детей и один педагог отравились газом в Омской области

Утечка произошла в ходе работ неподалеку от проходивших занятий.
Тимур Юсупов 06-05-2026 17:28
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Не менее 14 детей и педагог отравились газом в Омской области во время экскурсии в IT-клубе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Согласно имеющейся информации, на момент инцидента в помещении находились 40 учащихся 5-х и 6-х классов. По словам губернатора области, параллельно с этим на находящемся неподалеку газопроводе произошла утечка природного газа.

«Всего пострадавших 15. Один из них взрослый. Восемь отпущено домой, семь остались в терапевтическом отделении ЦРБ, все "легкие". Даны рекомендации токсиколога из ОКБ», - сообщил глава региона.

По факту произошедшего начата проверка. Правоохранительные органы изучат деятельность подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы на газопроводе.

Ранее сообщалось, что в поле под Волоколамском нашли УАЗ с тремя телами внутри. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом.

#в стране и мире #дети #Омская область #газ #Школьники #отравление газом
