В поле под Волоколамском нашли УАЗ с тремя телами внутри

Тела троих мужчин нашли в автомобиле, брошенном в поле вблизи подмосковной деревни Прозорово под Волоколамском. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СК по Московской области.

На телах не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. На снимке видно, что машина стоит в наполненном водой овраге, через который проходит автомобильная колея.

Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Планируется проведение ряда судебных экспертиз.

В прокуратуре Московской области добавили, что тела нашли в автомобиле УАЗ без государственных регистрационных знаков. Волоколамская городская прокуратура следит за установлением всех обстоятельств происшествия, а также за ходом и результатами расследования.