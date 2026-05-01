В поле под Волоколамском нашли УАЗ с тремя телами внутри

По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом.
Владимир Рубанов 01-05-2026 16:33
© Фото: mosoblproc, МАХ

Тела троих мужчин нашли в автомобиле, брошенном в поле вблизи подмосковной деревни Прозорово под Волоколамском. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СК по Московской области.

На телах не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. На снимке видно, что машина стоит в наполненном водой овраге, через который проходит автомобильная колея.

Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Планируется проведение ряда судебных экспертиз.

В прокуратуре Московской области добавили, что тела нашли в автомобиле УАЗ без государственных регистрационных знаков. Волоколамская городская прокуратура следит за установлением всех обстоятельств происшествия, а также за ходом и результатами расследования.

#в стране и мире #Московская область #Следственный комитет #Прокуратура #Уголовное дело #волоколамск #Прозорово
