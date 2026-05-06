Токаев: Казахстан готов жестко отстаивать свои интересы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики отстаивать свои интересы «с более жестких позиций». Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

По его словам, все конфликты должны решаться с помощью дипломатии, а также строго следовать принципам и нормам международного права. Он уточняет, что Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира.

«Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки. Наша страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз», - отметил Токаев.

Президент указал на необходимость наращивать оборонный потенциал и провести глубокие реформы в Вооруженных силах. Токаев рассчитывает решить эти задачи в течение двух лет.

Ранее посол Евросоюза в Казахстане Алешка Симкич посчитала возможной кандидатуру Токаева на роль генерального секретаря ООН. По словам посла, президент Казахстана - дипломат и сильная личность.