МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Токаев: Казахстан готов жестко отстаивать свои интересы

Президент отметил необходимость проведения реформ в Вооруженных силах и наращивании оборонного потенциала.
Вероника Левшина 06-05-2026 17:18
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики отстаивать свои интересы «с более жестких позиций». Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения государственных наград и воинских званий.

По его словам, все конфликты должны решаться с помощью дипломатии, а также строго следовать принципам и нормам международного права. Он уточняет, что Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира.

«Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки. Наша страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз», - отметил Токаев.

Президент указал на необходимость наращивать оборонный потенциал и провести глубокие реформы в Вооруженных силах. Токаев рассчитывает решить эти задачи в течение двух лет.

Ранее посол Евросоюза в Казахстане Алешка Симкич посчитала возможной кандидатуру Токаева на роль генерального секретаря ООН. По словам посла, президент Казахстана - дипломат и сильная личность.

#в стране и мире #дипломатия #Казахстан #Токаев #Интересы государства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 