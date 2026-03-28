Посол ЕС допустила кандидатуру Токаева на пост генсека ООН

По словам представителя ЕС, организации нужен руководитель, который сможет «вернуть ООН ее былое величие».
Вероника Левшина 28-03-2026 22:25
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Посол Евросоюза в Казахстане Алешка Симкич посчитала возможной кандидатуру президента республики Касым-Жомарта Токаева на роль генерального секретаря ООН. Об этом сообщило издание Ulys Media.

Симкич отметила, что в ООН нет строгих правил по выбору генсека, но существует региональный интерес.

«Насколько мне известно, президент Токаев в одном из интервью говорил, что он не является кандидатом, но он этого и не исключает. Он — дипломат, сильная личность и действующий президент. Исторически генсеками становились именно бывшие главы государств или правительств. Поэтому всё возможно», - заявила посол.

Она также добавила, что организации нужен руководитель, который сможет «вернуть ООН ее былое величие» в условиях нынешнего глобального кризиса.

Кандидаты могут подать заявки до конца апреля. Окончательное решение будет принято ближе к концу года. Особенность процедуры в том, что за потенциального генсека должны единогласно проголосовать все постоянные члены Совбеза ООН, а именно США, Китай, Россия, Великобритания и Франция.

В настоящее время пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций занимает португалец Антониу Гутерриш.

#в стране и мире #ООН #Казахстан #Генсек ООН #Токаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
