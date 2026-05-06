Омбудсмен Москалькова нашла двух пропавших офицеров ВС РФ

Два офицера ВС России, которые больше года считались пропавшими без вести после попадания в украинский плен, найдены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Военные смогли отправить письма родным.

«Буквально вчера я получила с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен», - рассказала Татьяна Москалькова на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.

Она подчеркнула, что семьи искали военнослужащих больше года.

«Мы не только нашли их, но мы получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким», - отметила Москалькова.

Ранее, в январе, Москалькова сообщила, что стала известна судьба пропавших с начала СВО свыше 2 000 российских бойцов. Часть из них оказались в плену на территории Украины.